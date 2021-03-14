العواصف الترابية تمتد جنوبا واختفاء هاشتاق#تعليق_الدراسة امتدت الموجة الغبارية المسماة بالمراويح أو السرايات، أمس، إلى المنطقة الجنوبية، بدءا من منطقة الباحة مرورا بمناطق عسير ونجران... المناطق: أحمد بالحارث، يمن لقمان، دوت الخليج المناطق: أحمد بالحارث، يمن لقمان، دوت الخليج 29 رجب 1442 هـ 29 رجب 1442 هـ

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