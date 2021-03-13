المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الإعلام عن تفاصيل محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا كوفيد 19، ليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر ما يلي:

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (239) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (372456) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (3040) حالة، من بينها (553) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (382059) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (351) حالة؛ حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 175، المنطقة الشرقية 74، منطقة مكة المكرمة 42، منطقة المدينة المنورة 13، منطقة القصيم 12.



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