شاب يفقد والده وأمه في حالة حرجة بسبب الشائعات الخاطئة حول لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

حذر الإعلامي حاتم المسعودي من خطورة الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

قصة مؤثرة:

وروى المسعودي، قصة مؤثرة لزميل له فقد والده ووالدته بسبب هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال المسعودي: “زميل، توفر لوالديه موعد للحصول على لقاح كورونا قبل شهرين، وبسبب الشائعات، والخوف من اللقاح، تم رفض الموعد، قبل أسبوعين أصيبت الأسرة بفيروس كورونا، قبل يومين توفي والده، ووالدته في العناية الحرجة”.

الدولة وفرت كل شيء:

وأضاف حاتم المسعودي أن الدولة- حفظها الله- وفرت كل شيء، الدور الآن على الجميع للمسارعة بالحصول على اللقاح.

المحرض وناقل الشائعات:

وتابع أن المتسبب الأكبر (المحرض) أو (ناقل الشائعات) الذي بجهل وبلا دراية، يؤثر على قرارات الآخرين، ويصّر على توثيق الشائعة بمصادر ضعيفة بدلًا من الاستناد على الأبحاث والمصادر الرسمية.



شارك الخبر