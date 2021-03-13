المفتي: الدعوة هي منطلق رسالة الحرمين والرئاسة هي واجهة الدعوة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، زار فريق عمل وكالة الشؤون العلمية والفكرية بالرئاسة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في منزله بالرياض.

ونقل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني تحية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وسلامه ودعاءه لسماحته بالصحة والعافية، وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.

خدمات نوعية ومتطورة:

واطلع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على الجهود العلمية والفكرية وما يقدم للمعتمرين والمصلين من خدمات نوعية ومتطورة، وانسيابية كبيرة خلال مرحلة العمرة والزيارة وتكامل أدوار الجهات المشاركة مع الرئاسة والتعاون الكبير في ظل دعم ولاة الأمر-حفظهم الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما.

جهود علمية وعملية:

وأثنى سماحته على ما يقدم في الحرمين الشريفين من جهود علمية وعملية وأنهما واجهة للدعوة، وأن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس له جهود مشكورة في جوانب التطوير والتحسين في الخدمة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر جزاهم الله خيرًا في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، ودعا سماحته للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحفظ ولاة أمرنا- أيدهم الله- وبلادنا من كل سوء ومكروه.

الأمن الفكري والوسطية والاعتدال:

رافق فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الزهراني خلال لقائه بسماحة المفتي، كل من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي، وفضيلة مساعد المدير العام للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ هادي بن حامد المقاطي.



شارك الخبر