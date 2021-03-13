شكرا لمتابعة خبر عن "وقاية" توضح حقيقة رصد أعراض خطيرة في لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية"، عن حقيقة رصد أعراض خطيرة في لقاحات كورونا.

وأوضحت وقاية:" لم نرصد أيَّ أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة، والتي تمَّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا والتي لا تشكل أي خطورة على صحة متلقي اللقاح".

وأشارت وقاية:" تابعنا ما تمَّ إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية، من تعليق استخدام لقاح كوفيد-19 المنتج من شركة أسترازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا؛ للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية".