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"وقاية" توضح حقيقة رصد أعراض خطيرة في لقاحات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت  هيئة الصحة العامة "وقاية"، عن حقيقة رصد أعراض خطيرة في لقاحات كورونا.

وأوضحت وقاية:" لم نرصد أيَّ أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة، والتي تمَّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا والتي لا تشكل أي خطورة على صحة متلقي اللقاح".

وأشارت وقاية:" تابعنا ما تمَّ إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية، من تعليق استخدام لقاح كوفيد-19 المنتج من شركة أسترازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا؛ للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية".

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