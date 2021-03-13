شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آخر مستجدات العاصفة الرملية التي تؤثر على مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد آخر مستجدات العاصفة الرملية التي تؤثر على مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن الكتلة الغبارية خلال ال24 ساعة القادمة تؤثر على المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، مشيرا إلى أن منطقة نجران وعسير خاصة الأجزاء الشرقية تتعرض حاليا للكتلة الغبارية.

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تؤثر الكتلة الغبارية على الأجزاء الشرقية من منطقة الباحة، وغدا تؤثر على مرتفعات منطقة مكة المكرمة

وأضاف أن الأوضاع الجوية تتحسن على العاصمة الرياض، وعلى الساحل الشرقي بالمملكة، كما تشهد الدمام والظهران والجبيل والأحساء، والرياض ووادي الدواسر تحسن ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.