شكرا لمتابعة خبر عن الإشاعات تتسبب في وفاة مواطن بكورونا ودخول زوجته العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تجاوب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع قصة وفاة مواطن بفيروس كورونا ودخول زوجته العناية المركزة.

وتبين أنهما رفضهما أخذ اللقاح بسبب الإشاعات، رغم توفر موعد لهما، حيث أعاد وزير الصحة من خلال حسابه في "تويتر" نشر تغريدة الإعلامي حاتم المسعودي، التي حكى من خلالها الواقعة، بتفاعل معه.

وقال حاتم المسعودي، إن الزوج وزوجته رفضا أخذ اللقاح قبل شهرين بسبب الإشاعات، وأصيبا بكورونا منذ أسبوعين، فيما توفي الزوج قبل يومين.