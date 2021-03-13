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الإشاعات تتسبب في وفاة مواطن بكورونا ودخول زوجته العناية المركزة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تجاوب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع قصة  وفاة مواطن بفيروس ودخول زوجته العناية المركزة.

وتبين أنهما رفضهما أخذ اللقاح بسبب الإشاعات، رغم توفر موعد لهما، حيث أعاد وزير الصحة من خلال حسابه في "تويتر" نشر تغريدة الإعلامي حاتم المسعودي، التي حكى من خلالها الواقعة، بتفاعل معه.

وقال حاتم المسعودي، إن الزوج وزوجته رفضا أخذ اللقاح قبل شهرين بسبب الإشاعات، وأصيبا بكورونا منذ أسبوعين، فيما توفي الزوج قبل يومين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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