شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الصحة بخصوص تطعيم كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن اللقاح يوفر حماية من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة، ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك.

وشددت وزارة الصحة:" يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 239 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 372,456 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6563 حالة وفاة.