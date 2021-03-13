شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل " تجيب .. " هل تُلزَم المنشأة بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراراتها الضريبية؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه " لا يوجد التزام بتقديم القوائم مالية أو أي مستندات أخرى مع إقرارات ضريبة القيمة المضافة " .

وأوضحت الهيئة: " في ضريبة القيمة المضافة لا توجد أي قوائم، وأيضًا عند تعبئة الإقرار لا يجب تقديم أي مستند، سواء كانت فاتورة أو غيرها، وللهيئة الحق في دراسة الإقرار والرجوع خلال خمس سنوات على أي إقرار مقدم وأن تطلب أي مستندات إضافية تحتاجها " .

وأضافت الهيئة " لا يجب عليك تقديم قوائم مالية أو إرفاق أي مستندات مع الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة " .