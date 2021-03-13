شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رأي مواطنة في تعدد الزوجات:" أهم شيء فلوسه حتى لو شايب " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تنوعت ردود المواطنين والمواطنات بشأن تعدد الزوجات، بعد تفاعلهم مع سؤال لقناة "الإخبارية".

واعتبر مواطن، أن الله أجاز هذا الأمر، مستشهداً بقوله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".

وأضاف المواطن:"لكن يمكن خواف أنا "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، مو بعبارة إني خواف من المرأة لا ولكن خواف من القوامة الإسلامية، موضحا أن الأمر متوقف على المقدرة المالية وإسعاد الزوجة الأولى أولاً.

ورفضت مواطنة الأمر، قائلة:" مو حلو صراحة خاصة إن حياتي بتكون متدهورة بس في شيء مرة حلو: إذا كان عنده فلوس حتى إذا كان شايب وعنده 2 أو 3 ما يخالف أهم شيء فلوس".

ورأى مواطن آخر، أن رأيه من رأي القرآن والسنة والدين ولكن ينبغي أن يكون لديه القدرة الثقافية قبل القدرة المالية.