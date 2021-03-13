«الأرصاد» يكشف مستجدات العاصفة الغبارية.. ومناطق تأثيرها خلال الساعات المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، آخر مستجدات «العاصفة الرملية» التي تؤثر على مستوى مناطق المملكة.

وبثّ المركز نشرة خاصة لمتابعة العاصفة الرملية التي تؤثر حاليًا على المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، قال فيها: بدأت تتأثر منطقة نجران بالعاصفة وانخفضت الرؤية الأفقية فيها، ومن المتوقع أن تستمر الكتلة «الغبارية» خلال الـ24 ساعة المقبلة، لتؤثر على المناطق الجنوبية الغربية للمملكة.

وأضاف المركز: خلال هذا المساء من المتوقع أن تؤثر العاصفة على منطقة الباحة، وتمتد يوم غد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وفي المجمل تتحسن الأوضاع الجوية تدريجيًا على العاصمة الرياض، وتترسب العوالق والأتربة المثارة على الساحل الشرقي للمملكة.

وتابع المركز: سوف يحدث تحسن واضح في الرؤية الأفقية بالدمام والظهران والجبيل والأحساء، ومن المتوقع أن تبقى العوالق الترابية مؤثرة على المناطق الجنوبية من منطقة الرياض، لكن مع تقدم ساعات الليل ونهار الغد تتحسن الرؤية الأفقية على تلك المنطقة.

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