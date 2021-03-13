بالفيديو.. مواطنون ومواطنات عن تعدد الزوجات: نقبل وفق شروط

طرحت قناة «الإخبارية»، في تقرير ميداني لها، على بعض المواطنين، سؤالًا حول تعدد الزوجات، تباينت من خلاله الآراء حول القبول والرفض.

وذكر مواطن أن تأييد تعدد الزوجات جاء من الله بقوله –تعالى–: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾، وأضاف أن من يَخَفِ التعدد فواحدة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، مؤكدًا أنه ليس خائفًا من المرأة، بل من القوامة الإسلامية؛ فالتعدد يتطلب المقدرة المالية، لكن قبل ذلك هل من يقدم على التعدد نجح في إسعاد زوجته الأولى؟

ورفضت مواطنة فكرة التعدد؛ لأن حياتها ستكون متدهورة، غير أنها عادت وأعلنت قبولها التعدد بشرط أن يكون الرجل مقتدرًا ماليًّا ولو كان كبيرًا في السن.

وقال أحد الشباب إنه مع رأي الدين في تعدد الزوجات شريطة أن يتمتع الزوج بقدرة ثقافية قبل القدرة المالية.

وأعلنت فتاة أخرى رفضها الكامل لتعدد الزوجات، مؤكدةً أنها لا تقبل أن تشاركها أخرى في زوجها، وإذا حدث ذلك فسوف تتركه.