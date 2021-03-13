«الأرصاد» عن طقس الأحد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» الأحوال الجوية لغد الأحد، لافتًا إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: «بمشيئة الله –تعالى– يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ويتدنى مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة) وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 20–45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين، وقد يصل إلى مترين ونصف على باب المندب.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة 18–45 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

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