قصة ملهمة.. فتاة من جازان تحارب البطالة بتأسيس مشروع زراعي

سلطت قناة «الإخبارية» الضوء على تجربة فريدة لفتاة من جازان تخلت عن حياة الرفاهية بعد تخرُّجها في الجامعة، واتجهت لتأسيس مشروع زراعي، بعد فشلها في العثور على وظيفة.

وفي التقرير الذي أعدته القناة عن الفتاة الجازانية أفراح غابي؛ أكدت أنها بعد تخرجها في جامعة جازان قسم إدارة الأعمال، بدأت تؤسس مشروعها الصغير للزراعة وتربية المواشي والطيور، الذي يحقق لها دخلًا يغنيها عن الوظيفة.

وقالت أفراح، خلال التقرير، إنها بعد الانتهاء من الجامعة لم تجد فرصة عمل، فاتجهت إلى مجال الزراعة وتربية المواشي، مؤكدةً أنها تحب هذا المجال بشغف، مؤكدةً أنها راضية عن إنجازها بعد 9 سنوات من العمل في مشروعها.

وأضافت أنها لا تزال في البداية، فلديها الأرض وتطمح إلى زراعتها كلها للاستفادة منها واستثمارها بأسلوب صحيح، وتتمنى مزرعة تين ومزرعة عنب ومزرعة ليمون، لكنها تحتاج إلى دعم.

وشدد التقرير على أن هذه قصة نجاح وكفاح فتاة جامعية تركت حياة الراحة والرفاهية، واتجهت إلى العمل في الحقول، بتربية الحيوانات والطيور وزراعة مختلف المحاصيل.

وأكد التقرير أنه رغم بدايتها المتواضعة، فإنه بالجد والاجتهاد الذي تواصله أفراح يوميًّا بنفسها ودون عمالة، ومن بقرة واحدة إلى مجموعة أبقار، وكميات إنتاج زراعي وفير؛ تمكنت أفراح غابي من أن تجني ثمار تعبها في تأسيس وبناء منزل ريفي في مزرعتها.

وختم التقرير بالإشارة إلى أنه بجهود ذاتية تجاوزت أفراح كل الصعاب وتخطت كل العقبات في قصة ملهمة ومثال يحتذى ونموذج فخر لكل بنات الوطن.