مفتي المملكة: الدعوة منطلق رسالة الحرمين الشريفين

زار فريق عمل وكالة الشؤون العلمية والفكرية بالرئاسة، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في منزله بالرياض.

ونقل وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني تحية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وسلامه ودعاءه لسماحته بالصحة والعافية، وأن يجزيَه الله خير الجزاء على ما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.

واطلع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على الجهود العلمية والفكرية وما يقدم للمعتمرين والمصلين من خدمات نوعية ومتطورة, وانسيابية كبيرة خلال مرحلة العمرة والزيارة وتكامل أدوار الجهات المشاركة مع الرئاسة والتعاون الكبير في ظل دعم ولاة الأمر -حفظهم الله - للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأثنى سماحته على ما يُقَدَّمُ في الحرمين الشريفين من جهود علمية وعملية وأنهما واجهة للدعوة, وأن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس له جهود مشكورة في جوانب التطوير والتحسين في الخدمة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -جزاهم الله خيرًا- في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما, ودعا للجميع بالتوفيق والسداد وأن يحفظ ولاة أمرنا -أيدهم الله-, وبلادنا من كل سوء ومكروه.

رافق الشيخ الدكتور ناصر الزهراني خلال لقائه بسماحة المفتي, كلٌّ من مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي, ومساعد المدير العام للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ هادي بن حامد المقاطي.