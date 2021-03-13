القبض على مواطن ومقيم بمكة ارتكبا عمليات نصب واحتيال مالي

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية بالعقدين الخامس والسابع من العمر، بعد ارتكابهما عمليات نصب واحتيال مالي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على المتهمَين اللذين كانا يُوهِمان ضحاياهما بأنهما يمتلكان عملات أجنبية بأقل من قيمتها السوقية ويبيعانها لهم.

وأكد متحدث شرطة مكة، أنه ضُبط بحوزتهما 98 حزمة عملات مزيفة، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.