هل يلزم لبس الكمامة بعد حالة «محصن»؟.. «الصحة» تجيب

أكدت وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد استكمال التطعيم، للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في رد الوزارة عبر حساب (الصحة – 937) بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تساؤل لأحد المستفيدين، قال فيه: هل يلزمنا لبس الكمامة بعد حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)؟».

وأجابت الصحة بقولها: ‏«‎نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامةً، وبالمرض الشديد خاصةً، ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس إلى غيرك؛ لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم».

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