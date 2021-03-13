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هل يلزم لبس الكمامة بعد حالة «محصن»؟.. «الصحة» تجيب

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الرياض - محمد عبدالله - ردًّا على تساؤل أحد المستفيدين

أكدت وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد استكمال التطعيم، للحد من تفشي فيروس .

جاء ذلك في رد الوزارة عبر حساب (الصحة – 937) بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تساؤل لأحد المستفيدين، قال فيه: هل يلزمنا لبس الكمامة بعد حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)؟».

وأجابت الصحة بقولها: ‏«‎نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامةً، وبالمرض الشديد خاصةً، ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس إلى غيرك؛ لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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