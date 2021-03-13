«البلدات» توجّه إرشادات للمقاولين بشأن الحالة الغبارية

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جميع المقاولين والمنشآت الهندسية المشرفة على المشاريع الإنشائية بضرورة نصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود عمّال وأعمال إنشائية نظرًا للظروف الجوية وانعدام الرؤية، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وأهابت الوزارة بجميع المقاولين وضع علامات فسفورية وأضواء تحذير في موقع البناء والحفريات حفاظًا على سلامة السكان، وذلك من خلال رسائل نصية وجهتها لجميع المقاولين المسجلين لديها، محذرة من خلالها عن الخطورة المحتملة بسبب وضع الأحوال الجوية وموجة الغبار التي ضربت معظم مناطق المملكة وأدت لضعف الرؤية الأفقية.

ودعت المقاولين إلى التعامل مع حالة تدني مدى الرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار الكثيف بالالتزام بتعليمات الوزارة بهذا الخصوص، حاثة مستخدمي الطريق داخل النطاق العمراني على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت الوزارة في رسائلها: نظرًا لما ستشهده المملكة من موجة غبار وعواصف رملية تهيب وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان بجميع المنشآت الهندسية المشرفة على مشاريع إنشائية بضرورة نصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود عمّال وأعمال إنشائية نظرًا للظروف الجوية وانعدام الرؤية، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وحثت المواطنين والمقيمين على المبادرة بالاتصال بخدمة 940 للإبلاغ عن أي ملاحظة.