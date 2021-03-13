ضبط 150 شاحنة تسرق الرمال

وفور عمليات الضبط تم تسليم المعدات للأمانات التابعة للمناطق لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات وأصحابها.
وتمثلت المخالفات في عدم وجود رخصة نهل ونقل للرمال، إضافة إلى مخالفات مواقع نهل الرمال، إذ يقوم بعض مقاولي نهل الرمال بالنهل من مواقع غير التي تم تخصيصها لهم في رخصة النهل.
رخص الحقوق وفقا لنظام الاستثمار التعديني
01 - استطلاع
02 - كشف
03 - جمع مواد
04 - استغلال
2020
30 أبريل
الشرقية
ضبط جرافة
و6 شاحنات
03 مايو
الشرقية
ضبط جرافتين
و15 شاحنة
29 يونيو
الشرقية
ضبط 5 جرافات
و48 شاحنة
30 نوفمبر
الرياض
ضبط مواطن ومقيمين يمنييين بمخالفة تجريف التربة
2021
22 فبراير
جازان
ضبط شاحنات تدمر طرقات البديع والقرفي في محافظة أبو عريش
09 مارس
الشرقية
ضبط 62 شاحنة
و4 جرافات مخالفة
عقوبات عامة
100
ألف ريال لكل من خالف عمليات الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال، ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في المخالفة
100
ألف ريال لكل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تقديم معلومات غير صحيحة
غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة لمن تأخر في تسليم عائد مستحق لمدة 60 يوما
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