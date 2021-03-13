ضبط 150 شاحنة تسرق الرمال

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، والإدارة العامة للمجاهدين، نحو 150 شاحنة و18 جرافة، أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة بطريقة غير نظامية خلال الـ10 شهور الماضية في عدد من المناطق.

وفور عمليات الضبط تم تسليم المعدات للأمانات التابعة للمناطق لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات وأصحابها.

وتمثلت المخالفات في عدم وجود رخصة نهل ونقل للرمال، إضافة إلى مخالفات مواقع نهل الرمال، إذ يقوم بعض مقاولي نهل الرمال بالنهل من مواقع غير التي تم تخصيصها لهم في رخصة النهل.

رخص الحقوق وفقا لنظام الاستثمار التعديني

01 - استطلاع

02 - كشف

03 - جمع مواد

04 - استغلال

2020

30 أبريل

الشرقية

ضبط جرافة

و6 شاحنات

03 مايو

الشرقية

ضبط جرافتين

و15 شاحنة

29 يونيو

الشرقية

ضبط 5 جرافات

و48 شاحنة

30 نوفمبر

الرياض

ضبط مواطن ومقيمين يمنييين بمخالفة تجريف التربة

2021

22 فبراير

جازان

ضبط شاحنات تدمر طرقات البديع والقرفي في محافظة أبو عريش

09 مارس

الشرقية

ضبط 62 شاحنة

و4 جرافات مخالفة

عقوبات عامة

100

ألف ريال لكل من خالف عمليات الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال، ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في المخالفة

100

ألف ريال لكل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تقديم معلومات غير صحيحة

غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة لمن تأخر في تسليم عائد مستحق لمدة 60 يوما