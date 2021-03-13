العواصف الترابية تمتد جنوبا واختفاء هاشتاق#تعليق_الدراسة

امتدت الموجة الغبارية المسماة بالمراويح أو السرايات، أمس، إلى المنطقة الجنوبية، بدءا من منطقة الباحة مرورا بمناطق عسير ونجران وجازان، في الوقت الذي سجلت فيه القريات أعلى سرعة رياح تجاوزت 80 كلم في الساعة، ومع هبوب موجة الغبار والعواصف الرملية على نحو 11 منطقة خلال الثلاثة أيام الماضية اختفى هاشتاق #تعليق_الدراسة، مع وجود الطلاب في منازلهم، وتلقي تعليمهم إلكترونيا عن بعد.

التقيد بالتعليمات

شهدت منطقة نجران تدنيا في الرؤية بعد هبوب عواصف ترابية، ودعا الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة من التقلبات الجوية والعواصف الرملية على معظم مناطق المملكة، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما شددت صحة نجران على المواطنين بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية لتجنب آثار الغبار، خصوصا مرضى الربو من خلال الحرص على إغلاق الأبواب ونوافذ المنازل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار، والحرص على ارتداء الكمامات مع تغييرها باستمرار.

رياح نشطة

خلال الـ24 ساعة الماضية أصدر المركز الوطني للأرصاد 11 تنبيها شمل مناطق جازان، الباحة، عسير، نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك، مكة المكرمة، والشرقية، وحذر مركز الأرصاد من العواصف الترابية التي تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ودعت إلى الحرص على التقيد بتعليمات الجهات المختصة المعنية بالتعامل المباشر والميداني مع الظواهر الجوية، نظرا للتقلبات الجوية والرياح النشطة التي تسهم في تدني مستوى الرؤية ومتابعة تقارير الأرصاد أولا بأول لتحديد المواعيد المناسبة للخروج أو السفر.

‏انخفاض الحرارة

من جانبه أوضح خبير الطقس، خالد الزعاق، أن هناك رياحا من متوسطة إلى عالية لكنها ليست عاصفة كما هو حال العواصف التي ضربت خلال الأسبوع الماضي، بينما أكد خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن موجة الغبار بدأت أمس من الثانية ظهرا على جنوب الرياض في طريقها إلى نجران وبيشة وتثليث وشرق الباحة وعسير، متوقعا تلاشي العوائق الترابية على الرياض، مع ‏انخفاض واضح في الحرارة، وأوضح أن هذه الفترة تسمى بالمراويح أو السرايات وستستمر هذه الأجواء حتى يتمكن فصل الصيف منتصف شهر رمضان.

أتربة مثارة وتدني الرؤية في 11 منطقة

01 جازان

الدائر - العارضة - العيدابي - فيفا

- هروب

02 الباحة

الباحة - العقيق - القرى - المندق

- بلجرشي

03 عسير

أبها - أحد رفيدة

- خميس مشيط - سراة عبيده - طريب - ظهران الجنوب

04 نجران

بدر الجنوب - ثار

- حبونا - خباش

- شرورة - نجران - يدمة

05 الرياض

الحريق - الخرج - الدرعية - الدوادمي - الزلفي

- العاصمة الرياض

06 القصيم

الأسياح - البدائع - البكيرية

- الرس - الشماسية

- المذنب - بريدة - عنيزة

07 الشرقية

الأحساء - الجبيل - الخبر

- الدمام - القطيف - النعيرية - بقيق - حفر الباطن

08 الشمالية

العويقيلة - رفحاء

09 المدينة المنورة

العلا - العيص

10 مكة المكرمة

الخرمة - المويه - تربة - رنية

11 تبوك

الوجه - أملج - ضباء