خدمات ميدانية وطنية في المسجد الحرام

توزيع وتطهير
أوضح مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية، منصور المنصوري، أنه تم توفير عدد من الشباب السعودي، تتركز أعمالهم في توزيع زمزم وتطهير مقام إبراهيم وحجر إسماعيل، وتوزيع العربات وتعقيم صحن المطاف بأحدث التقنيات المخصصة للاستخدام في المسجد الحرام، حيث تم تأهيلهم بإقامة دورات تدريبية لهم، تلقوا من خلالها تدريبات نظرية وعملية وميدانية، وكذلك محاضرات تثقيفية وتوعوية حول سلوكياتهم وتعاملهم الحسن مع رواد المسجد الحرام، من حجاج ومعتمرين ومصلين.
ويتركز عمل المراقبين من إدارة سقيا زمزم على خدمات السقيا داخل المسجد وساحاته، وتوزيع المياه ذات الاستخدام الواحد على صحن المطاف، والمسعى.
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