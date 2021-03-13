خدمات ميدانية وطنية في المسجد الحرام

أعدت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منظومة من الخدمات الميدانية، للتيسير والتسهيل على قاصدي المسجد الحرام، تشرف عليها نخبة من الشباب السعودي الطموح، مجهزين ومؤهلين على العمل الميداني في المسجد الحرام، عبر خلية من الإدارات الخدمية، يتوزع موظفوها في جنبات البيت العتيق وساحاته، لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من جودة وإتقان في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

توزيع وتطهير

أوضح مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية، منصور المنصوري، أنه تم توفير عدد من الشباب السعودي، تتركز أعمالهم في توزيع زمزم وتطهير مقام إبراهيم وحجر إسماعيل، وتوزيع العربات وتعقيم صحن المطاف بأحدث التقنيات المخصصة للاستخدام في المسجد الحرام، حيث تم تأهيلهم بإقامة دورات تدريبية لهم، تلقوا من خلالها تدريبات نظرية وعملية وميدانية، وكذلك محاضرات تثقيفية وتوعوية حول سلوكياتهم وتعاملهم الحسن مع رواد المسجد الحرام، من حجاج ومعتمرين ومصلين.

ويتركز عمل المراقبين من إدارة سقيا زمزم على خدمات السقيا داخل المسجد وساحاته، وتوزيع المياه ذات الاستخدام الواحد على صحن المطاف، والمسعى.