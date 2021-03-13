بيت خبرة لتدريب الموارد البشرية

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعاقد مع بيت خبرة مختص بالتدريب، لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية، لقياس مؤشرات الأداء لمنسوبي الوزارة. وتأتي المنافسة بهدف تفعيل منصة تدريب إلكترونية، خاصة بمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدعومة بأدوات ووسائل التدريب والتقييم، التي تحقق الفائدة المرجوة من التدريب وتطوير المهارات الفنية والوظيفية، والجدارات العامة لمنسوبي الوزارة، كما تسهم المنصة في الوصول إلى أكبر عدد من الموظفين في كافة الفروع التابعة للوزارة بمناطق المملكة، والعمل على إلحاقهم بالبرامج التدريبية الملائمة لهم.



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