حديقة فندقية ومظلات أعاقت المرور بشارعين

أزالت أمانة جدة خلال شهري جمادى الآخرة ورجب، مواقع مخالفة وعشوائية داخل أحياء المدينة، وتمكنت من تحرير شارعين استغلا بإقامة حديقة خاصة أمام فندق ومظلات للسيارات بما يتجاوز حد الملكية الخاصة، وحررت بلدية الشرفية الفرعية الشارعين ضمن جهود الحد من انتشار ظاهرة التعديات العشوائية على الشوارع والمرافق العامة.

وكان أحد الفنادق بالنطاق استغل مساحة غير مسموح بها لإقامة حديقة خاصة، كما أقدم عدد من الأهالي على إنشاء مظلات سيارات مخالفة متجاوزين المساحة المملوكة، وأزالت الفرق الميدانية المخالفات وأعادت حركة السير للمركبات.

إجراءات نظامية

شرعت الأمانة في مشاركة الجهات الأمنية في إزالة مبان مخالفة أقيمت على أملاك الدولة ودون مستمسكات نظامية بحي الأجاويد الشعبي في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، حيث تم إزالة 4 مواقع لمبان مخالفة وتقع ضمن أملاك الدولة، بعد استكمال الإجراءات النظامية.

كما أزالت الأمانة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية مباني وأسوارا بحي «الألفية» أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ76400م2.

وشملت أعمال الإزالة مخططا عشوائيا، كذلك أزالت الأمانة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية مخيمات عشوائية على مساحة قدرت 21600 متر مربع على امتداد طريق مكة و72 مخيما آخر جنوب الكوبري الميت، والتي أقيمت بلا تصاريح نظامية، وتم التخلص من 9 بسطات عشوائية في المواقع المرصودة.

آيلة للسقوط

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة في أعمال إزالة مستودعات وورش واستراحات مخالفة في أحياء أم السلم ضمن حدود وقف الملك عبد العزيز (العين العزيزية) بنطاق بلدية أم السلم الفرعية حيث أزالت أكثر من 105 ورش ومستودعات مخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ270 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 460 مستودعا وورشة غير نظامية تستهدف الأمانة إزالتها.

وخلال الشهر الماضي تمكنت الأمانة من إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط إضافة لمحلات وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي بواقع 60 عقارا، وذلك ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام، كذلك أزالت بلدية بريمان الفرعية عددا من الأسوار بحي «أم حبلين»، والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ24.116 مترا مربعا، وشملت أعمال الإزالة أسوارا من البلك بمساحة 11998م2 ومخالفات قدرت مساحتها بـ12.118م2 احتوت غرفا أقيمت بطرق مخالفة.