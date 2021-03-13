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القبض على مواطن ومقيم بعد ارتكابهما عمليات نصب واحتيال مالي بجدة

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جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية بالعقدين الخامس والسابع من العمر، بعد ارتكابهما عمليات نصب واحتيال مالي، وذلك بإيهام ضحاياهما أنهم يمتلكون عملات أجنبية بأقل من قيمتها السوقية وبيعها عليهم، وضبط بحوزتهم (98) ربطة ورق لعملات مزيفة، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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