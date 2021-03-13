أوامر ملكية.. إعفاء وزير الحج والعمرة ورئيس هيئة الطيران المدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول أوامر ملكية تضمنت إعفاء وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية محمد السلمي، وتكليف عصام بن سعيد بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وتعيين عبدالعزيز الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، والمهندس ماهر القاسم نائبا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «للخدمة المدنية » بالمرتبة الممتازة. الأوامر الملكية إعفاء





وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن من منصبه



رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري من منصبه



مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد بن طويلع السلمي من منصبه



تكليف



وزير دولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله



إنهاء خدمة



رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد



تعيين



عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير



علي بن سليمان السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير



عبدالهادي بن أحمد المنصوري مساعدا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير



المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم نائبا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «للخدمة المدنية» بالمرتبة الممتازة



الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة



عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة



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