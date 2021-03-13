شكرا لقرائتكم خبر رصد مخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الحملة الرقابية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، نفذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في وحدة الرقابة النسائية وإدارة الخدمات، 70 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وجرى خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 10 منشآت مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة»، أن الجولات الميدانية التي نفذتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية شملت عددا من المنشآت التجارية في جميع نطاقات العاصمة المقدسة، مستهدفة الأسواق التجارية والمشاغل والكافيهات ومحلات الزينة، في حين بلغت 70 زيارة في يوم واحد، بهدف ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى رصد عدد من المخالفات المتنوعة بين تقصير في التزام المحلات بتنفيذ الاشتراطات البلدية، والسماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أن وحدة الرقابة النسائية بالأمانة مختصة بالرقابة على كل ما يتعلق بتقديم الخدمات التجارية الخاصة بالنساء من محلات التجميل والكافيات والمشاغل ونحوها، لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة، وضمان توفر كل اشتراطات الصحة والسلامة في المشاغل والمنشآت العاملة في مجال التزيين، حيث تعمد وحدة الرقابة إلى التأكد من وجود الاشتراطات الصحية وإتلاف المواد غير الصحية، ومخالفة المحلات غير الملتزمة، بحسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد الشريف حرص الأمانة على التأكد من وجود الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في جميع النشاطات التجارية، ومواصلة الفرق الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملاتها التفتيشية، وعدم التهاون في أي ملاحظات تذكر على المنشآت المخالفة.

الجولات الميدانية استهدفت:







الأسواق التجارية



المشاغل



الكافيهات



محلات الزينة



دور وحدة الرقابة النسائية:



التأكد من وجود الاشتراطات الصحية



إتلاف المواد غير الصحية



مخالفة المحلات غير الملتزمة



المخالفات المرصودة: