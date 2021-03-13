إضافة مركزين جديدين لتقديم لقاح كورونا بحفر الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت صحة حفر الباطن أنها أضافت مركزين جديدين لتوسعة مواقع إعطاء اللقاح، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم. وأوضحت أن المركزين الجديدين اللذين تم إضافتها هما: مركز صحي الخالدية بالقيصومة، ومركز صحي جنوب أبو موسى، وسيتم العمل بهما، إضافة لمركز اللقاحات بجامعة حفر الباطن. كما خصصت خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال ‏المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرى تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة. خدمة تلقي اللقاح متوفرة بـ:





مستشفى الملك خالد



مستشفى حفر الباطن المركزي



مستشفى الولادة والأطفال



مستشفى الصحة النفسية



مستشفى الرعاية المديدة



مستشفى السعيرة



القيصومة



مركز السكر



مركز صحي الخالدية بالقيصومة



مركز صحي جنوب أبوموسى



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