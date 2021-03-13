شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 351 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 239 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 351 حالة مؤكدة وتعافي 239 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3040 منها 553 حالة حرجة. وتم تسجيل سبع وفيات.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 351 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 239 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.