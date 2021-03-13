شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 351 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 239 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما زالت وزارة الصحة ترصد ارتفاعا في عدد الحالات النشطة والحرجة، حيث أوصت الجميع بأخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، مؤكدة أن اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 351 حالة مؤكدة وتعافي 239 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3040 منها 553 حالة حرجة. وتم تسجيل سبع وفيات.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.