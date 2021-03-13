إغلاق 3 مساجد في الرياض والحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، ثلاثة مساجد بشكل موقت في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوما 272 مسجدا، تم فتح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية. وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدا، 4 منها بالمنطقة الشرقية ومسجد واحد بالمناطق التالية: الرياض، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، الجوف، القصيم، نجران، حائل، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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