مبادرات تقنية ومهنية في معهد صناعي جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار التحولات الرقمية، أطلق المعهد الثانوي الصناعي بجدة، منظومة مبادراته التقنية والمهنية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم والاستفادة من طاقاتهم في شتى المجالات لتحقيق اقتصاد مستدام وفق رؤية المملكة 2030. وأوضح مدير المعهد الدكتور المهندس ياسر مياجي أن المبادرات شملت: مبادرة (100 منتج) التي تبرز منتجات متدربي المعهد بجميع الأقسام التدريبية، ومبادرة (نظام شواهد الالكتروني) الذي يعنى بتنظيم إدارة الموارد البشرية بالمعهد والتوزيع العادل للمهام الإدارية. وأشار إلى أن هذا النظام يستند إلى لوائح وأنظمة تقييم الأداء الوظيفي والأدلة والإجراءات المنظمة لها، في حين تلامس مبادرة التحول الرقمي سياسات جودة التدريب وجودة الأعمال الإدارية للتحول نحو الرقمنة في جميع الخدمات والمنتجات.

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