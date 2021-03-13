رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني بجامعة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن المبادرات النوعية التي تشارك بها جامعة جدة في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟) ، أطلقت الجامعة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني. وأوضح عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومشرف إدارة الأمن السيبراني بالجامعة الدكتور عادل الشمراني أن المبادرة تستهدف منسوبي الجهات الحكومية بمنطقة مكة من خلال تنفيذ برامج توعوية ودورات تدريبية لتطوير مستوى الأداء في المنظمات والدوائر الحكومية بالمنطقة في مجال الأمن السيبراني، وتهدف لرفع الكفاءة وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات من الناحية الدفاعية كما تسعى المبادرة لمساعدة الجهات لقياس مدى التزامها بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والعمل على تطوير خطط تطويرية وتنفيذية لهم.



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