شكرا لقرائتكم خبر الحقيل يوجه الأمانات بمعالجة آثار موجة الغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حجب الغبار أمس الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق: نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل الأمانات والبلديات كافة بسرعة معالجة الآثار التي خلفتها موجة الغبار، مخلفة العديد من الأضرار على مستوى تجمع الأتربة والرمال في الطرق والأماكن العامة.

وتضمنت التوجيهات التشديد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المختلفة والطارئة الناجمة عن الموجة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق المتضررة، وتسخير إمكانات الوزارة والأمانات والبلديات لمعالجة الآثار في أسرع وقت.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره أمس أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على جزء باب المندب، فيما ستكون حالة البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، وحركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

من جهتها اتخذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التي غطت سماء المحافظة وأدت لانخفاض مستوى الرؤية.

وأوضحت أن القطاعات الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع كل الحالات المتضررة من موجة الغبار ورفع حالة الاستعداد في أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى لمواجهة التطورات الناجمة من موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

ودعت الصحة من لديهم أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة واتخاذ الإجراءات الوقائية ووضع الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ جيدا حرصا على سلامتهم، متمنين للجميع الصحة والسلامة.

التوجيهات شملت:

