فريق تطوعي ينظف كورنيش الرايس الجنوبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فريق الرايس التطوعي بمركز الرايس مبادرة «تنظيف كورنيش الرايس الجنوبي»، بحضور رئيس المركز محمد الجابري، وبالتعاون مع بلدية محافظة بدر ومكتب خدمات البلدية بالرايس وحرس الحدود ومركز إسعاف الرايس وشرطة الرايس. وتأتي هذه المبادرة التي نفذت وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن برامج ومشروعات وأنشطة الفريق.



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