شكرا لقرائتكم خبر مشروع نبض الخبر يجذب 54 شركة محلية وعالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت أمانة المنطقة الشرقية 54 عرضا استثماريا من شركات محلية وإقليمية لمشروع (نبض الخبر) الهادف إلى تطوير مركز ثقافي متكامل وسط محافظة الخبر.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير أن المشروع عبارة عن إنشاء مركز ثقافي متكامل بالتعاون مع وزارة الثقافة، مبينا أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال دعم الأنشطة الثقافية والسياحية والترفيهية والتجارية وإيجاد فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة الشرقية ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر؛ لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميا بجودة الحياة.

وأكد أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري لنبض الخبر، وتم تلقي طلبات الرغبات من 54 شركة استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة، مشيرا إلى أن هذا العدد من العروض يعكس قوة الاستثمار بالمنطقة الشرقية ويعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، لافتا إلى أن المرحلة التالية ستكون تأهيل الشركات، التي تعتمد على عدة عناصر مهمة مثل: الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل والخبرات السابقة في ذات الأنشطة المقترحة للمشروع، والمشاريع المنفذة، وخطط التنفيذ والتشغيل لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروع بالجودة العالية.

وأبان الجبير أن المشروع سيطرح على ثلاث مراحل: «المرحلة الأولى تكمن في إبداء الرغبات، والثانية مرحلة تأهيل المستثمرين، والثالثة للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/ تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع».