شكرا لقرائتكم خبر تطبيقات تساعدك على إدارة وقتك بشكل أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوقت ثمين فلا يمكنك التوقف عن استخدامه ولا الحصول على المزيد منه، لكن ثمة حاجة إليه للقيام بكل شيء، فهناك الكثير من الأشياء التي تضيع الوقت كل يوم، وفي المقابل توجد فرص جديدة لإدارة الوقت بشكل أفضل في كل مكان.

بحسب مواقع عدة عبر تطبيقات لإدارة الوقت لمساعدتك في تحرير جدولك الزمني، وإيجاد وقت لحياتك الشخصية، والتركيز على إنجاز عملك.

1- Toggl

تطبيق يمكنك استخدامه لتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام، وهو متاح على أنظمة الأندرويد، أي أو أس، وماك

2- Workflow

أحد تطبيقات إدارة وقت الفراغ، فهو يقلل الوقت الضائع في العمل عن طريق أتمتة المهام المعقدة التي تؤديها على هاتفك. وهو متاح فقط على أجهزة أي أو أس

3- RescueTime

تطبيق لتتبع الوقت يسجل كيف وأين تقضي وقتك على الإنترنت ويعد من التطبيقات المفيدة التي تستخدم في معرفة مقدار الوقت الذي تقضيه على الإنترنت. وهو متاح على أنظمة الأندرويد، أي أو أس، ويندوز

4- Timely

تطبيق مبتكر لتتبع الوقت والجدولة، يحدد أسبوع عملك مقدما ويتيح لك تقدير الوقت الذي ستحتاج إلى تخصيصه للتعامل مع مهامك اليومية أثناء تتبعك لوقتك، وستتمكن من مقارنة توقعاتك بالوقت الذي استغرقته بالفعل وتخطيط جدولك الزمني بشكل أفضل في المستقبل وهو متاح على أنظمة الأندرويد، أي أو أس، ويندوز، وماك

5- Trello

تطبيق ويب مرن لإدارة المشاريع يتيح فرز المهام بسهولة وتوزيعها يوميا مع ضبطها زمنيا، وهو عبارة عن قوائم يمكن من خلالها توزيع المهام المطلوب إنجازها سواء بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وتتكون كل قائمة من منشورات فردية تسمى البطاقات. وهو متاح على أنظمة الأندرويد، أي أو أس، ويندوز، وماك

6- Todoist

تطبيق آخر لإدارة المهام وتنظيمها يمكن أن يساعدك في البقاء على اطلاع بكل ما تحتاج إلى إنجازه. يمكنك أيضا استخدام عرض التقويم لإلقاء نظرة على الأسبوع أو الشهر المقبل. وهو متاح على أنظمة الأندرويد، أي أو أس، ويندوز، وماك

7- [email protected]

تطبيق فريد لإدارة الوقت يساعدك على زيادة وقتك بشكل أفضل. يعمل على تشغيل الموسيقى والأصوات المهدئة التي ثبت علميا أنها تعزز الإنتاجية والتركيز. وهو متاح على أنظمة الأندرويد، ماك، وأي أو أس

8- Remember The Milk

تطبيق يسمح للمستخدمين تنظيم المهام وإدارة الوقت من جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، سواء كان متصلا على الإنترنت أو غير متصل، وهو متاح على أنظمة الأندرويد، أي أو أس، ويندوز، وماك، وقد أنشئ في عام 2004 من قبل شركة أسترالية مكونة من شخصين، ولديها الآن مساهمون دوليون.