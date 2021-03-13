شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطنو الرياض يوثقون العاصفة الرملية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل مواطنو الرياض مع العاصفة الرملية الكثيفة، التى اجتاحت المنطقة أمس، إذ وثقوها من خلال نشر مقاطع فيديو وصور عبر «تويتر»، توضح صعوبة السير بسبب إنعدام الرؤية.

ونشر أحد المغردين صورًا توضح إنعدام الرؤية بسبب الرمال قائلا: «انعدام شبه تام للرؤية على طريق الملك عبدالله الرياض».

ونشر آخر صورة، لمجموعة من الطيور تقف على سور منزله قائلا: «هذا الغبار لم يمنع الطيور الخضر من زيارتي كالعادة كل صباح».

وغردت «بيئة الرياض»: «لسلامتك، قم بإغلاق النوافذ والأبواب إلى حين انتهاء موجة الغبار في مدينة الرياض».