عصابة نفذت 17 جريمة سرقة للمنازل والاستراحات في قبضة شرطة الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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‏تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على 4 مواطنين امتهنوا سرقة المنازل والاستراحات.

السطو على المنازل والاستراحات:

وفي التفاصيل: أوضحت شرطة الرياض أنه في إطار مكافحة جرائم سرقة المساكن أو القبض على مرتكبيها فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمرة امتهنوا اقتحام المنازل والاستراحات باستخدام مركبة مسروقة سرقة ما تحتويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية وبيعها لحسابهم الخاص.

بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة:

ووفقًا لإجراءات الاستدلال فقد تم ضبط المركبة المسروقة التي يستخدمونها في التنقل، كما عثر بحوزتهم على عدد 54 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وما يزن 40 جرامًا من مادة يشتبه بأنها مادة من الحشيش المخدر.

وأضافت شرطة الرياض أن المقبوض عليهم أقروا بارتكاب 17 حادثة بذات الأسلوب، فيما بلغت قيمة المسروقات 325 ألف ريال، حيث تم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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