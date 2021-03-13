الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

مع العاصفة الغبارية احرص على تناول هذه المشروبات

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة نظمية مبارك، بضرورة الحرص على تناول مشروبات صحية لها دور كبير في حماية الفرد من انعكاسات الغبار والأتربة المثارة.

مشروبات صحية للرئة:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: هناك العديد من المشروبات التي لها دور صحي في تعزيز عمل الرئتين والتنفس بشكل صحي وهي:

⁃ شاي النعناع، وهو علاج قديم لمشاكل الجهاز التنفسي، ويمكن استخدامه لمداواة التهاب الحلق عن طريق تفتيت ترسب المخاط والالتهاب الناجم عن التهابات الرئة والالتهاب الرئوي.

⁃ مشروب الزنجبيل، ويعد أكثر العلاجات المنزلية استخداما للسعال والبرد، إذ يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في إزالة السموم من الجهاز التنفسي، وأيضًا تقوية المناعة ومكافحة الإنفلونزا والالتهابات الموسمية وسرطان الرئة.

⁃ حليب بالعسل، وهو غني بخصائصه المضادة للبكتيريا التي تساعد في تقليل الانزعاج الناجم عن مشاكل الجهاز التنفسي، خاصة السعال.

⁃ عصير التفاح والبرتقال والليمون، فالرئة الجيدة مرتبطة بتناول كميات كبيرة من فيتامينات C وE وبيتا كاروتين والحمضيات والتفاح وعصائر الفاكهة.

⁃ عصير العنب وهو مفيد للرئتين، ويمكن إضافة قطرات الليمون.

العسل مضاد حيوي:

وأشارت إلى أن تناول العسل مفيد جدًّا خلال هذه الفترة العسل، حيث يعمل كمضاد للبكتيريا والالتهابات، كما أنه يعمل على حماية الجهاز التنفسي من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي والجهاز التنفسي، ويمكن علاج التهابات الرئة عن طريق النوم الصحي وتناول بعض المشروبات الدافئة المحلاة بالعسل.

فوائد تقلل الحساسية:

واختتمت الدكتورة نظمية بقولها: يجب خلال هذه الفترة التي تشهد حالة من التقلبات الجوية تناول الفواكه بشكل يومي؛ إذ تساعد بعض أنواع الفاكهة على التقليل من الإصابة بالحساسية مثل التفاح والفراولة واليوسفي والبرتقال؛ لأنهما يحتويان على فيتامين سي، ولابد من تناول اللبن الرائب والخضروات الورقية؛ لأنها تحتوي على الماغنسيوم الذي يعمل على التقليل من فرص الإصابة بحساسية الصدر.



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