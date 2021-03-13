شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطن من فيفاء تزوج 4 نساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روى مواطن من فيفاء، قصة زواجه من 4 نساء يعملن معلمة ومديرة ومشرفة وطالبة.

وقال "المواطن"، خلال حواره في برنامج "في أسبوع":"تزوجت الأولى في الثانوية، وتزوجت الثانية وأنا في السنة الثانية من الجامعة، والثالثة بعد ما تخرجت من الجامعة، والرابعه بعد زواجي من الثالثة بسنتين تقريبا".

وأضاف:"لا أنصح بالزواج إلا لكل مقتدر لأن القدرة المادية والصحية والعقلية، لأنها المبدأ الاساسي"، مشددا:" لابد أنا يكون رجلا ذو قدرة وذو عقلية وذو تصرف حكيم، لأن الصبر طبعا من أهم موازين العدل وتحمل المسؤولية".

وأوضح:"متقاسمين الأدوار، ومتفاهمين وكل واحدة تقوم بواجباتها نحوي مع ظروف الحياة"، مضيفا:"اتجاهات الأولاد للجامعة، فالبعض منهم يسكنون بالمدن التي بها الجامعات كي يستطيعون المواصلة".