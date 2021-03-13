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شاهد.. قصة مواطن من فيفاء تزوج 4 نساء

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روى مواطن من فيفاء، قصة زواجه من 4 نساء يعملن معلمة ومديرة ومشرفة وطالبة.

وقال "المواطن"، خلال حواره في برنامج "في أسبوع":"تزوجت الأولى في الثانوية، وتزوجت الثانية وأنا في السنة الثانية من الجامعة، والثالثة بعد ما تخرجت من الجامعة، والرابعه بعد زواجي من الثالثة  بسنتين تقريبا".

وأضاف:"لا أنصح بالزواج إلا لكل مقتدر لأن القدرة المادية والصحية والعقلية، لأنها المبدأ الاساسي"، مشددا:" لابد أنا يكون رجلا ذو قدرة وذو عقلية وذو تصرف حكيم، لأن الصبر طبعا من أهم موازين العدل وتحمل المسؤولية".

 

وأوضح:"متقاسمين الأدوار، ومتفاهمين وكل واحدة تقوم بواجباتها نحوي مع ظروف الحياة"، مضيفا:"اتجاهات الأولاد للجامعة، فالبعض منهم يسكنون بالمدن التي بها الجامعات كي يستطيعون المواصلة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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