شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقاتلات سعودية تجري مناورات جوية في اليونان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثينا (صدى):

أظهر مقطع فيديو ‏لقطات لمقاتلات F-15SA تابعة لسلاح الجو السعودي وهي تحلق في سماء اليونان وقد وصلت لـ قاعدة سودا بجزيرة كريت اليوم .

كانت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) قد وصلت اليوم مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة في تمرين عين الصقر ١ الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي، وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركه في سماء البحر الأبيض المتوسط.

واستقبل مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

ويهدف ذلك التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية