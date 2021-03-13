شكرا لمتابعة خبر عن قصة اختطاف رحالة سعودي في دولة أفريقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى رحالة سعودي، قصة اختطافه في أدغال إحدى الدول الأفريقية لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه مؤخرا.

وقال الرحالة الشهير بـ"رحال الخبر " وائل الدغفق، إن الرحالة معرض للكثير من المواقف الصعبة، وبالتالي عليه الاستعداد للتعامل معها وتجاوزها بحكمة ودراية ومنها ما حصل لي مثلاً قبل عدة سنوات وفي إحدى الدول الأفريقية عندما كنا في رحلة سياحية وفوجئنا بأن قائد المركبة أوصلنا إلى منطقة غير التي كنا نرغب الذهاب إليها لنتأكد وقتها أننا في حالة اختطاف من قبل السائق.

وأوضح:"أجريت اتصال مع أحد معارفنا هناك ليقوم بالتواصل مع هذا السائق وإقناعه بإطلاق سراحنا وهو ما حصل بعد المحاولات والإقناع"، لافتا:"من أهم صفات الرحالة التوثيق والتدوين لرحلاته لتصبح مرجعًا بعد ذلك".

وتابع:"المملكة مليئة بالمواقع والمناطق السياحية والتراثية والأثرية ويجب على الرحالة السعوديين زيارتها واكتشافها وتوثيقها "، موضحا أن متحف الشاي الذي أسسه في منزله وأصبح مزاراً بارزاً في مدينة الخبر للضيوف والوفود يضم كل ما يتعلق ويختص بالشاي من أدواته، الأباريق والسماور والأقداح إلى معلومات تاريخية مع مقتنيات جمعتها من خلال رحلاتي التي امتدت على مدى 40 سنة ماضية.