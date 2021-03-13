شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد البشرية" تزف بشرى لجميع الموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للعامل تقديم إشعار انتقال إلى منشاة أخرى أثناء سريان العقد الحالي في حال وجود عرض وظيفي مُقدم للعامل عبر منصة قوى.

ويأتي ذلك مع دخول مبادرة ⁧‫تحسين العلاقة التعاقدية‬⁩ للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من غداً.

وأوضحت "الموارد البشرية"، أنه في حالة تعليق الموظف للعقد أكثر من مرة فإن الإجراء المتبع هو اعتماد آخر عقد موثق، وفقا للزميلة "عكاظ".

وأشارت إلى أن فترة الإنذار 90 يوما أو حسب ما يتفق عليه الطرفان، موضحة أنه يشترط التزام المنشأة بنسبة توثيق العقود بشكل كامل أي 100% وحسب ما نص عليه القرار الوزاري.

وتابعت أن العهد العينية لم تذكر في العقد، وأن المحاكم العمالية هي التي تبت في القضايا العمالية، وفي ما يخص جانب فسخ العقد كشفت الوزارة بأنه يُحال للإدارة العامة للشؤون القانونية بحكم الاختصاص.