شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختصة تكشف خطر صنع الغمازات الصناعية في الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الدكتورة جيهان عبدالقادر الرئيس التنفيذي ومؤسس المستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية من صنع الغمازات الصناعية في الأماكن العامة والأسواق

وقالت المختصة: "الغمازة الطبيعية هي عبارة عن عيب خلقي صحي في الألياف والأنسجة المتصلة بعضلة الابتسامة، أما الغمازة المفتعلة هي التعمد بعمل الإعاقة في الألياف عن طريق عمل قطع حاد في تجويف الفم، ويجب أن يقوم بإجراءها طبيب أو جراح ويكون لديه رؤية تشريحية"

وأضاف أن عدم اختيار المكان الصحيح لصنع الغمازة يتسبب في خضوع الأشخاص لعمليات ترميمية لاصلاحها، ويمكن أن يتعرض العصب السابع لمشاكل يدفعوا ثمنها طول العمر".

وتابعت: "الصالونات ليس تخصصها صنع الغمازات، حيث يمكن أن يتعرض الشخص لالتهاب حاد"، مشيرة إلى أن استخدام أي إبرة لابد أن يخضع للمعايير الدولية لسلامة الإنسان، ولابد أن تكون في عيادات معقمة ويقوم باجراءها طبيب أو أخصائي"

ولفتت عبدالقادر إلى أنه يمكن للشخص أن يحدث مضاعفات كالالتهاب والشلل في حال صنع الغمازات في مكان خطأ.