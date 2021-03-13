دراسة جدوى مبسطة

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تعريف دراسة الجدوى:

بشكل بسيط جداً دراسة جدوى هي دراسة دقيقة يقوم بها صاحب المشروع، وذلك لمعرفة كل التفاصيل التي تخص أوضاع السوق السائدة بالإضافة الى كل الاستثمارات اللازمة لإقامة المشروع، أي تقدير حجم التكاليف التي يحتاجها، وكذلك الأمر الأرباح المتوقعة من هذا المشروع .

بناءاً على نتائج الدراسة التي قام بها صاحب المشروع فهو يتخذ القرار المناسب بتنفيذ المشروع أم عدم تنفيذه .

عناصر دراسة الجدوى:

تتكون دراسة جدوى مشروع من ثلاث عناصر أساسية وهي :

دراسة السوق .

الدراسة الفنية .

الدراسة المالية .

لكل مشروع دراسة جدوى خاصة به، نقدم لكم بعضاً من المشاريع وأفضل دراسة جدوى خاصة بكل مشروع على حدى .

دراسة جدوى مشروع مطعم:

قبل الشروع في تنفيذ مشروعك الخاص، هناك العديد من الأمور التي يجب أن تضعها بعين الاعتبار، فالأمر هُنا يتعلق بدراسة جوانب مختلفة من مشروعك الذي تنوي إنشاءه، على سبيل المثال: المُنافسين، التوقعات المالية، نوع النشاط، حجم العمل.. إلخ، و دراسة جدوى مشروع مطعم

التي يجب أن تقوم بها هي وسيلتك لجمع مثل هذه المعلومات والتي ستُرشدك لمجموعة من الأهداف التي يجب تحقيقها لنجاح المشروع .

دراسة جدوى صيدلية:

إن كنت تُفكر في إنشاء صيدلية خاصة بك، وترغب عمل دراسة جدوى صيدلية ناجحة، فيُمكن أن تعتبر بأنك طرقت الباب الصحيح .

دورة حياة المشروع:

دورة حياة المشروع أو ما يسمى (Project Life Cycle) لها بداية ولها نهاية حيث تمر دورة حياة المشروع بمراحل أساسية وهي :

أولاً: البدء في المشروع

ثانياً: التخطيط للمشروع

ثالثاً: تنفيذ المشروع

رابعاً: التحكم بالمشروع

خامساً: إغلاق المشروع

من خلال قراءتك بعناية لهذا المقال، ستكون قد تعرفت على كيفية عمل دراسة جدوى لأي مشروع اياً ما كان نوعه أو حجمه أو متطلباته، ولكن كـ نصيحة عزيزي القارئ يفضل أن تعتمد في المشاريع ذات الاستثمارات الكبيرة نسبيًا والمشاريع المتوسطة على شركات متخصصة في دراسة الأسواق وإعداد دراسة جدوى، فتلك الشركات تمتلك الخبرات والكوادر والامكانيات ولديها القدرة على إخراج الدراسات بأفضل شكل ممكن، أما في حالة المشاريع الصغيرة مثل مشروع كوفي شوب أو مطعم صغير أو سوبر ماركت أو شركة في أي مجال برأس مال محدود، فيمكنك عمل دراسة جدوى المشروع بنفسك، حيث قلة المعلومات المطلوبة وصغر حجم السوق وسهولة الحصول على المعلومات.. فقد تعلمت كيفية إعداد دراسة جدوى أي مشروع .



