︎ .

تعذرت اليوم لجنان الترائي في مرصدي تمير و حوطة سدير من رؤية هلال شهر شعبان بسبب العوالق الترابية و الأجواء الغير صافية و بذلك يكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رجب و الإثنين هو غرة شهر شعبان للعام 1442 هـ.





كانت هذه تفاصيل خبر تعذر رؤية هلال شهر شعبان .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.