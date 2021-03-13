شاهد.. آراء عدد من المواطنين والمواطنات في تعدد الزوجات

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تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول مدى إمكانية قبولهم بتعدد الزوجات؛ حيث اشترط بعضهم وجود المقدرة المالية على ذلك.

وأوضح عدد منهم في تقرير لقناة “الإخبارية”، أن التعدد جائز من ناحية الشرع لكن الإقدام عليه يحتاج إلى قدرات ثقافية ومالية، بجانب العدل بين الزوجات.

فيما رفضت إحدى المواطنات هذا الأمر؛ لعدم تقبلها بوجود شريكة لها في زوجها وشعورها بالغيرة.

Source akhbaar24.argaam

