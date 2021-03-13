مسؤول في البيت الأبيض يكشف عن إجراءات مهمة سيعلنها بايدن بشأن كورونا

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كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيعلن، ليلة الخميس، مطالبته لجميع الولايات الاميركية بفتح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع البالغين بحلول الأول من مايو.
وقال المسؤول إن بايدن سيعلن تكليف أطباء الأسنان وحتى البيطريين في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لسد النقص في الطواقم الطبية.
ولفت إلى أن إعلان بايدن سيشمل الكشف عن إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز المواعيد لتلقي اللقاح.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي سيعلن نية إدارته السماح بتجمعات خلال عيد الاستقلال، في الرابع من يوليو المقبل، في حال نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وبعيدا عن ملف أزمة فيروس كورونا، قال المسؤول إن بايدن سيدين في خطابه جرائم الكراهية ضد الأميركيين من أصول آسيوية.
Source alhurra
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