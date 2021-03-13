بالفيديو .. الشيخ عائض القرني يوضح حقيقة استدعائه من الجهات الأمنية بسبب “تغريدة”

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أوضح الداعية، الشيخ عائض القرني، ماذا كان يقصد بشأن التغريدة المتعلقة بالعمليات الإنتحارية التي قام بحذفها من على حسابه بموقع “تويتر”.

وذكر ، خلال استضافته بقناة “العربية”، أنه لم يقصد من كلمة “انتحاري” التحريض على العمليات الانتحارية، مضيفا أن أعداء المملكة استغلوا تغريدته بطريقة سيئة، لذلك قام بحذف تغريدته.

وأكد أن الجهات الأمنية لم تقم باستدعائه بشأن هذه التغريدة، ولم تطلب منه حذفها، مضيفا أنه يحصل على الشكر والثناء ويتم تكريمه.

Source slaati

