تعرّف على وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعيد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، أمرًا ملكيًا بتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزيرًا للحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وحصل بن سعيد على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وحصل منها على ليسانس الأنظمة، ثم درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ثم الدكتوراه في القانون بالجامعة نفسها.

ويمتلك سيرة ذاتية طويلة من العمل الحكومي، حيث سبق له تولي مهام وزارة الإسكان لمدة 4 أشهر في 2015، ووزارة الخدمة المدنية من 2016 وحتى 2017، كما شارك في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر في 1414، وفي اللجنة المشكّلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات.

وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الاقتصاد والقانون، حيث عُين باحثًا قانونيًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405، ومساعدًا لرئيس الهيئة عام 1424، كما كُلف بعمل رئيس الهيئة بمجلس الوزراء في 1427، ثم عُين بشكل رسمي رئيسًا لهيئة الخبراء عام 1428.

Source akhbaar24.argaam

