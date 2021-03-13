بعد موافقة الوزير على اللائحة.. هذه أنواع مرافق الإيواء السياحي ومعايير تصنيفها

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أصدر وزير السياحة أحمد الخطيب، أمس (الجمعة)، قرارًا بالموافقة على اللائحة الجديدة لمرافق الإيواء السياحي؛ بهدف إعادة تنظيم العلاقة بينها وبين النزلاء، لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة حسب نوع ومعايير التصنيف، بعد أن أدرجت أنواعًا جديدة من المرافق.

وتضمنت اللائحة المتطلبات والمعايير للمرافق وهي الفنادق التراثية والمنتجعات وفنادق الاستشفاء، وفنادق البوتيك، والفلل الفندقية، والشقق المخدومة، والمخيمات، وفنادق الكبائن، والنزل، وبيوت العطلات “الشاليهات”.

أولا: الفنادق:

تتضمن المعايير لجميع فئات الفنادق من نجمة إلى 6 نجوم عددًا من المتطلبات منها النظامية الإلزامية كالتراخيــص والشــهادات ســارية المفعــول وقائمــة الأسـعار، ومنها ما يتعلق بالمبنى والنظافة والموظفين ووجود مواقف أو محطات شحن للسيارات الكهربائية، والمصعد، وخدمة حمل الأمتعة، وتنظيف الغرف، والدفع الإلكتروني، والتكييف المركزي.

1- الفنادق التراثية:

تطبــق معاييــر “الفنــادق التراثيــة” علــى الفنــادق التــي تتخــذ مــن القصــور أو القـلاع أو الحصــون مقــرًا لها أو أي نــوع مــن المبانــي المميــزة التــي تــم تشييدها قبل عام 1950م، ويجــب علــى الفنــدق اســتيفاء معاييــر تصنيــف الفنــادق بالنجــوم المطبقــة فــي المملكــة ومعاييــر التصنيــف الإلزاميــة حتــى يحــق لــه استخدام مسمى فندق تراثي.

وتضمنت المعايير أن تكون السمات المعمارية للفندق تتوافق مع النمط التقليدي في المنطقة، وأن تتم المحافظة عليها في حالة التوسع والتجديد، وأن تكون ضمن الأطعمة المقدمة أطباق تراثية من المنطقة، وأن يتناسب أثاث الفندق مع النمط التقليدي وتاريخ المنطقة.

2- المنتجعات:

تطبـق معاييـر “المنتجعات” على الفنادق ذات الخدمات والمرافق ووسـائل الراحة الترفيهية للمسافرين، وغالبًا ما تقـع بالقـرب مـن مناطـق الجـذب الطبيعيـة وتسـتفيد مـن المقومـات الطبيعيـة المحيطة بهـا، ورياضات الهـواء الطلـق مثـل الجولـف والتنـس والتزلـج، ويجب اسـتيفاء معايير التصنيف حتى يحق لها اسـتخدام مسـمى “منتجع”.

وشملت المتطلبات ما هو عام مثل تخصيص 50% من المساحة كمكان مفتوح “شاطئ، ومتنزهات، وحدائق”، وغير ذلك، باسـتثناء الشوارع ومواقف السـيارات، مع وضع شروط لكل موقع مثل مواقع الجولف ومنتجعات الجزر، والمنتجعات الفاخرة، ومنتجعات الأندية الصحية.

3- فنادق الاستشفاء:

تطبق معايير “فنادق الاستشفاء” على الفنادق التي تركّز على الرفاهية والوقاية الصحية واللياقة البدنية، وتهدف لمساعدة الضيف على تغيير نمط حياته، ويجـب علـى الفندق اسـتيفاء معايير التصنيف حتى يحق له اسـتخدام مسمى “فندق استشفاء” أو “منتجع استشفاء”.

وتضمنت المعايير وجود الفندق في منطقة هادئة وعدم وجود أصوات مزعجة داخل وخارج الفندق، ووجود إجراءات تتعلق بترشيد استهلاك المياه، وإجراء قياسات للحد من التلوث، ومأكولات ومشروبات طازجة، ووجود طبق نباتي على الأقل في قائمة الطعام، والاستعانة باستشاريين لتقديم معلومات عن نمط الحياة الصحي، ووجود ساونا ومسبح، ووجود مرافق استشفاء للضيوف الذكور والإناث منفصلة بشكل تام، وتقديم علاج المساج، والحمام الاستشفائي.

4- فندق البوتيك:

هو مبنى يتكون مـن غرف مميزة وراقية وبتصميـم جذاب ولمسات خاصة، ويتطلب أن يستوفي “فندق البوتيك” معايير التصنيف وأن يحصل علـى 3 نجـوم كحد أدنى.

وتتضمن المتطلبات عدد غرف من 10 إلى 100 غرفة، ذات تصميم مميز وعصري،ومستوى خدمة 5 نجوم، ويجب أن يقدم خدمات رائدة للضيوف باسـتخدام وسائل التقنية والاتصالات، وخدمة الطعام 24 ساعة، ويكون التصميم الداخلي للغرف مبهرًا للضيوف، وعدد موظفـي الخدمة بنسـبة 1-1، أي موظف واحد لكل غرفة ضيوف.

5- الفلل الفندقية:

مجموعة من الفلل المستقلة وتدار من خلال إدارة موحدة أو تكون مشـتركة مـع فنـدق بالخدمات والإدارة، ويجـب أن تسـتوفي معايير تصنيف الفنادق لفئة 4 نجوم وأعلى.

وتضمنت المعايير أن تكون كل فيلا محاطة بسور أو أن تكون مجموعة الفلل محاطة بسور واحد، مع مدخل خاص، ومنطقة استقبال مركزية، وحراسة أمنية، ومطعم واحد على الأقل للضيوف، يفتح في وقت متأخر بعد الظهر ويعمل ليلاً، ووجود منطقة خارجية خاصة بالفيلا كحديقة أو مسبح أو شاطئ خاص، وتقديم الطعام للضيوف المقيمين في الفيلا.

ثانيا: الشقق المخدومة:

هي وحدات تؤجر بشكل يومي وتحتوي على غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام ومطبخ بتجهيزاته مع خدمات أساسية للضيف، ويجب توفير عدد من المتطلبات الإلزامية حيث الفئات (اقتصادي، ودرجة أولى، وفاخر) حتى تحصل الشقق على الترخيص.

ثالثا: المخيمات:

تقع عادة خارج المدن وتكون غير دائمة، ويجب أن يحقـق المخيم جميع المتطلبات الإلزامية والمتمثلة في توفير متطلبات الفئة “اقتصادي”، والتي سـيتم بناء عليها إصدار الترخيص.

وتضمنت بعض المعايير المحافظــة على النظافة بشكل عام في المبنى والأثاث والمعدات والعاملين، ووجود اتصال بشبكة الإنترنت يغطي موقع التخييم بأكمله،إضافة للمراحيض وحقيبة الإسعافات الأولية وجهاز الصدمات الكهربائية في مكتب الاستقبال، وأن يكون مكتب الاستقبال مفتوحًا طوال الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، ووجود مطعم مفتوح على الأقل لمدة 14 ساعة، ووجود خيام عائلية، خيمة واحدة لعائلة واحدة، ومنفذ طاقة كهربائي لشحن الأجهزة الكهربائية بجانب كل سرير، ومرافق الاستحمام بالماء الساخن، وحمام خاص لكل خيمة عائلية، وغيرها.

رابعًا: فنادق الكبائن:

تتكون من وحدات صغيرة المساحة ويوجد فيها مرتبة سـرير وتلفزيون وراديو وتكييف مع تجهيزات أخرى، وتكون مزودة بحاجز يفصلها عـن الكبائن الأخرى، إضافة إلى وجود خدمات مشتركة مثل دورات المياه المشـتركة.

ويجب أن تكون المنشأة مخصصة لضيافة الذكور فقط أو الإناث فقط، ووجود قائمة أسعار مطبوعة ومعلنة، والمحافظة على جودة جميع مرافق وتجهيزات فندق الكبينة وأن تتم صيانتها، ووجود جهاز تلفاز “شاشة مسطحة” يعرض قنوات عربية وإنجليزية، ومنع التدخين في جميع كبائن النوم، ووجود مراحيض بواقع مرحاض لكل 4 ضيوف، ومنطقة ترفيهية تتناسب مع تصميم المنشأة في كل طابق، كما يلزم وجود موظف في كل فترة عمل يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، ومجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات تقدم في المطعم.

خامسًا: النزل:

هو مرفق إيواء سياحي منخفض التكلفة ومزوّد بمرافق بسـيطة، ويستهدف بشكل أساسي الشباب والرحالة والمسافرين، ويتم تشغيل وإدارة هذا النوع من مرافق الإيواء السـياحي بشكل مستقل وتوجـد مميزات مشـتركة بين جميع أنواع النزل، كالغرف المشـتركة المتعددة.

ومن عناصرها المطلوبة أن تكون المنشأة مخصصة لضيافة الذكور فقط أو الإناث فقط،ووجود قائمة أسعار مطبوعة ومعلنة، وتقدم جميع الخدمات في المنشأة بحالة صحية ونظيفة، وتوفر إجراءات للطوارئ والإخلاء في حالة الحريق، وأرقام هواتف طوارئ معلنة باللغتين العربية والإنجليزية، ووجود خدمة إنترنت Wi-Fi مجانية متاحة في البهو.

سادسا: الشاليهات:

هي مجموعة من الوحدات لها مدخل رئيسي ومدخل منفصل وخاص لكل وحدة وتدار من قبل إدارة واحدة وتؤجر بشكل يومي، ويجب أن تتضمن كل وحدة على الأقل غرفة نوم واحدة وحمامًا ومطبخًا.

ومن المعايير المطلوبة، وجود إجراء واضح ومفهوم للحجز عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، ووجود حراسات أو كاميرات أمنية تغطي جميع جوانب المبنى، ويجب أن تكون جميع الأسطح والتجهيزات نظيفة وخالية من الغبار، إضافة لوجود خدمة Fi- Wi مجانية، ودورات مياه مقسمة إلى رجال / نساء، ودليل الخدمات المقدمة للسياح بلغة برايل عند الطلب، وحمام سباحة خاص بالوحدة، وأثاث وتجهيزات للشواء في الحديقة.

أنواع مرافق الايواء السياحي ومعايير تصنيفها

Source akhbaar24.argaam

